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الاشغال بغزة توضح آخر مستجدات ملف إعادة الاعمار..

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاشغال بغزة توضح آخر مستجدات ملف إعادة الاعمار..



غزة /سما/

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة المهندس ناجي سرحان عن تحضيرات من أجل البدء في عملية إعمار المنازل المدمرة كلياً بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال "سرحان" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزارة أرسلت بالتنسيق مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة رسائل لأصحاب المنازل المدمرة كلياً للاستعداد لعملية الإعمار.

وبين أنهم طالبوا أصحاب تلك المنازل بتجهيز مخططات البناء والاستعداد من أجل البدء في التنفيذ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الإعمار خلال الشهر القادم.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بكل إمكاناتها من أجل تسهيل عمل اللجنة القطرية وكافة المانحين لخدمة الأهالي الذي تعرضوا للدمار بفعل العدوان الإسرائيلي.

في سياق متصل، أكد "سرحان" أن مصر تعهدت عبر الإعلان رسمياً بإعادة بناء العمارات والأبراج التي دمرها الاحتلال وذلك ضمن منحة الـ 500 مليون دولار، مبيناً أنهم ينتظرون رصد المبالغ والبدء بالتنفيذ.

#وزارة الاشغال #اعادة اعمار غزة #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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