زكي نسيبة يفتتح مبنى الدراسات العليا الجديد في أبوظبي

ابو ظبي/سما/

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات على أن الابتكار وريادة الأعمال أصبحا من أهمّ مقوّمات بناء الحضارة الحديثة، وقال انه من الأهمية بمكان أن تكون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منبع الابتكار وحاضنته باعتبارها بيئة تعليمية وبحثية مُناط بها مواكبة التطورات العالمية المُتسارعة في مجال العلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لمبنى الدراسات العليا الجديد في أبوظبيالتابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي، مدير الجامعة بالإنابة، الأستاذ الدكتور محمد القاسم، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، الأستاذ الدكتور محمد المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا والأستاذ خلفان الظاهري، الأمين العام بالإنابة.

وقام معاليه والوفد المرافق بجولة استطلاعية داخل المبنى الجديد، مشيداً بتصاميمه الفريدة ومرافقه الحديثة المُزوّدة بأحدث التقنيات المتطوّرة التي تُسهم في تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية الأكاديمية على حدٍّ سواء، مؤكداً على أن رقي التقدّم العلمي والتكنولوجي والبحثي الذي توفّره جامعة الإمارات سوف يُسهم بالتأكيد في تخريج قادة المستقبل الذين يحملون معهم الخبرة والمعرفة والثقافة اللازمة للإبداع والابتكار والريادة، وأن يكونوا ركيزة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي، ويُشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل لبناء مستقبل وطني مُستدام ودعم طموحات وخطط الدولة في التميّز والريادة والمعرفة وأفضل الممارسات العالمية لنتوّج بها المئوية الأولى.

واختتم معالي زكي نسيبة تصريحه بالقول: "نحرص على أن تكون جامعة الإمارات- جامعة المستقبل، بيئة حاضنة للابتكار والمُبدعين والمُتميّزين والكوادر المؤهّلة في المجالات الحيوية، لدعم التنوّع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الإمارات والعالم".

ومن الجدير بالذكر أن إدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة حرصتعلى أن يُقدّم مبنى الدراسات العليا الجديد في أبوظبي لطلابه وطالباته برامج دراسات عليا ذات جودة عالية من خلال احتضانه لمراكز أبحاث مُجهّزة بأحدث الأجهزة العالمية مما يوفّر لهم البيئة المثالية للإبداع والابتكار، ويُشرف عليها أساتذة حاصلين على شهادات عليا وخبرات عملية مُتميّزة من أفضل الجامعات العالمية. وتطرح الجامعة مجموعة متنوّعة من برامج الماجستير والدكتوراة، حيث توفر كلية الإدارة والاقتصاد: دكتوارة في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير في المحاسبة المهنية. وفي كلية الهندسة: ماجستير في الإدارة الهندسية، وكلية القانون: ماجستير في القانون العام، وماجستير في القانون الخاص.