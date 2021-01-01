الخارجية المصرية تبحث مع “أونروا” سبل دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة /سما/

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، سبل دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، عن حرص مصر الدائم على مساندة الأونروا ودورها الهام في دعم الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين بمختلف مناطق عملها، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع الوكالة من أجل تخفيف معاناتهم، لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة فيروس “كورونا”، مؤكدًا أهمية ضمان ما يُمكنها من الاستمرار في القيام بمسئولياتها الإنسانية والإغاثية.

وأضاف: إن الوزير شكري أعرب عن التقدير لدور الأونروا في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأعاد التأكيد على أهمية الحفاظ على دورها، كما تطرق إلى الجهود المصرية ذات الصلة بمساندة الأشقاء بالأراضي الفلسطينية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في التعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن لازاريني دور مصر وجهودها الحثيثة والمتواصلة في دعم الوكالة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، مستعرضا آخر المستجدات ذات الصلة بعمل الأونروا، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب المصري بما يُسهم في تحقيق أهداف الأونروا ومواصلة عملها.