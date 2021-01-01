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دعوات لمسيرات حاشدة بالضفة الغربية اسناداً للأسرى

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لمسيرات حاشدة بالضفة الغربية اسناداً للأسرى



رام الله /سما/

على وقع ما يتعرض له الأسرى من قمع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دعت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية للمشاركة مساء اليوم الأربعاء، بمسيرات حاشدة بمختلف مدن الضفة الغربية.

وأكدت القوى والفعاليات على المشاركة بتلك المسيرات في مراكز المدن ونقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، اسنادا للأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من قمع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي دفعت الأسرى إلى إحراق الغرف في قسم 6 بسجن النقب، وكذلك إلى اعلانهم النفير العام داخل سجون الاحتلال جراء ما يتعرضون له.

وحذرت مؤسسات الأسرى من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات انتقامية وقمعية بحق الأسرى، بعد تمكن سنة أسرى من الفرار من سجن جلبوع اول امس الإثنين، بعد حفرهم نفقا من داخل زنزانتهم.

والأسرى هم: محمود عبد الله عارضة، وزكريا زبيدي، ومحمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قادري (غوادرة)، وأيهم نايف كممجي، ومناضل يعقوب انفيعات، وجميع الأسرى من محافظة جنين.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #وقفة تضامنية

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