بنك فلسطين وعمّار الأرض يوقعان اتفاقية تعاون حفاظاً على البيئة ضمن مبادرة "فلسطين جميلة"

رام الله/سما/

في إطار التزامه بتبني معايير الاستدامة البيئية، وقّع بنك فلسطين وشركة عُمّار الأرض لإعادة التدوير والخدمات البيئية، اتفاقيةً لإعادة تدوير الورق المُتلف في مبنى الإدارة العامة – عين مصباح في مدينة رام الله، وذلك ضمن مبادرة "فلسطين جميلة" والتي أطلقها البنك تكريساً لاستراتيجيته نحو تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة.

وباشر بنك فلسطين تنفيذ الاتفاقية بدءاً من المقرّ الرئيسي للبنك فيمدينة رام الله، حيث بدأ الموظفون بالتخلص من الورق عبر إتلافه في ماكنات تفريم الورق، وبدورها تقوم شركة عُمّار الأرض بجمع الأكياس التي تحتوي على قصاصات الورق من أجل إعادة تدويرها وجعلها صالحة لاستخدامات مفيدة أخرى.

وأعرب السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن سعادته بهذه الشراكة مع شركة عُمّار الأرض، مؤكداً عزم البنك على اتباعالممارسات البيئية تطبيقاً لرؤيته نحو المساهمة في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية إلى جانب ريادته في تطوير الخدمات المصرفية في فلسطين، موضحاً أنه سيتم تعميم هذه الممارسات في مراحل لاحقة على كافة الفروع والمكاتب التابعة للبنك في كافة أرجاء الوطن.

وأردف الشوا أن البنك أطلق مبادرة "فلسطين جميلة" تأكيداً على رؤيته وإدراكه لأهمية الحفاظ على البيئة الفلسطينية في مختلف الأنشطة والفعاليات، وذلك حفاظاً على استدامة مواردنا الطبيعية وعلى نظافة البيئة والحفاظ عليها صالحة لاستفادة الأجيال القادمة في فلسطين.

ورحب السيد حسام الطويل مدير عام شركة عُمّار الأرض بهذه الشراكة التي تؤثر إيجاباً على سيرورة منهج الثقافة البيئية، والتي نسعى دوماً للوصول إليها من خلال مشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة في نشر ثقافة فصل النفايات لصالح إعادة تدويرها، حيث أن الشركة تسعى إلى تطبيق عملي لثقافة فصل النفايات من خلال جمع المواد القابلة للتدوير وتقليل النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات، لصالح الحفاظ على البيئة وإعادة تدويرها.

كما أضاف الطويل أن تغيير الثقافة البيئية ينبع من كل فرد يبادر من مكانه. وثمّن جهود بنك فلسطين على إطلاق هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤيتنا البيئية، متأملاً من خلالها أن يثمر الوعي البيئي لدى أكبر عدد ممكن من المواطنين، طامحاً أن يتم فصل كافة النفايات واستثمارها لصالح تطوير وطننا والحفاظ على بيئتنا.