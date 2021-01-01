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فتح: ما تقوم به قوات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال جريمة حرب تستدعي تدخلا عاجلا

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: ما تقوم به قوات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال جريمة حرب تستدعي تدخلا عاجلا



رام الله /سما/

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما يجري بحق معتقلينا الأبطال من اقتحامات واعتداءات خاصة في سجني "جلبوع" و"النقب" جريمة حرب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، من أجل تحرير الأسرى الأبطال من هذا الاحتلال الغاصب.

وشددت "فتح" التي دعت إلى حراك شعبي عاجل في كافة المدن الفلسطينية، على أنها ستقف مع جماهير شعبنا إلى جانب أسرانا الأبطال، ولن نتركهم وحيدين في هذه المعركة.

وطالبت "فتح" منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الحقوقية، بالتركيز على هذه الجريمة الإسرائيلية بحق معتقلينا، وضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق أسرانا الأبطال.

#حركة فتح #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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