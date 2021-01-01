«تيار الإصلاح» يحذر الاحتلال من التمادي بجرائمه بحق الأسرى

غزة /سما/

حذر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح من تمادي الاحتلال في قهره لأسرى الحرية، بذريعة انتزاع 6 من الأسرى حريتهم من سجن جلبوع شديد التحصين.

وقال تيار الإصلاح، في بيان صحفي مساء الأربعاء: “شعبنا على أتم الجاهزية للوقوف صفاً واحداً مناصرةً لأسرانا البواسل ودعماً لمطالبهم العادلة”، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية، وأنها ستظل الشغل الشاغل لقوانا الحية حتى تحريرهم جميعاً من سجون الاحتلال.

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي حكومات دول العالم والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى الضغط الفوري على حكومة الاحتلال ومنعها من ممارسة انتقامها المباشر من الأسرى في سجونها بعد فشل منظومتها الأمنية في عرقلة وصول الأسرى الستة إلى حريتهم.

وطالب تيار الإصلاح بإلزام حكومة الاحتلال ، بمعاملة الأسرى كأسرى حرب بكل الحقوق التي أقرتها المعاهدات الدولية.

وأشاد تيار الإصلاح بالصمود الأسطوري للأسرى في سجون الاحتلال، وعبّر عن مناصرته الكاملة لهم وهم يواجهون ببطولة وثباتٍ تنكيل مصلحة سجون الاحتلال وإجراءات إدارات السجون القمعية.