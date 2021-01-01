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فروانة: الاحتلال يشن حربا مسعورة ضد الاسرى.. والاوضاع تنذر بالانفجار

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فروانة: الاحتلال يشن حربا مسعورة ضد الاسرى.. والاوضاع تنذر بالانفجار



غزة /سما/

قال المختص بشؤون الاسرى عبد الناصر فروانة، مساء اليوم، الحركة الاسيرة تمر في هذه الايام بأصعب  مراحلها على الاطلاق، موضحا أن السجون الاسرائيلية تشهد أخطر مراحل القمع والتنكيل ومصادرة حاجيات الاسرى الاساسية، انتقاما من مجموع الاسرى  وعقابا جماعيا لهم وخاصة أسرى الجهاد الاسلامي، عقب "معجزة" جلبوع.

وأشار الى ان الحالة التي تشهدها السجون هذه الايام، لن تتوقف، وبتقديري ستستمر  وتتصاعد مع قادم الايام، لطالما بقي المحررين طلقاء، فهي ليست مجرد عمليات قمع او اقتحام في هذا السجن او ذاك القسم، وانما هي حربا اسرائيلية مفتوحة ومسعورة ضد الاسرى وقضيتهم ومكونات وجودهم.

وبين ان  ادارة السجون الاسرائيلية، لم ولن تستوعب فشلها فيما حققه الاسرى من "معجزة" جلبوع، وصعدت وستصعد أكثر من صب جام غضبها تجاه من بقوا مكبلين بالسلاسل في سجونها ويقدر عددهم بنحو (4600) أسيرا. مما ينذر بانفجار الاوضاع هناك. وقد تتكرر الاعمال الفردية وتتدحرج الى ثورة ضد السجان. 

ولفت الى ان المرحلة الحالية تتطلب الاصطفاف حول الاسرى وحماية المحررين وضمان استمرار بقائهم احرارا.

ونوه الى ان ما تحقق من "معجزة" في جلبوع يشكل انتصارا للكل الفلسطيني،  وفيما لو حدث اي مكروه للمحررين، سيدفع الجميع الثمن وقد يكون الثمن باهظا.

#عبد الناصر فروانة #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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