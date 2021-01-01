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"المقاومة الوطنية" تحذر الاحتلال: لن نقف مكتوفي الأيدي وكل الخيارات أمامنا مفتوحة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الوطنية" تحذر الاحتلال: لن نقف مكتوفي الأيدي وكل الخيارات أمامنا مفتوحة



غزة /سما/

حذرت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانه ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت الكتائب، في تصريح صحفي: "أمام ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون العدو، من عدوان وحشي وممنهج بشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي، فأننا نحذر في كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) حكومة الاحتلال الصهيونية من استمرار عدوانها بحق هؤلاء الابطال تاج الرؤوس وصناع المجد والتاريخ".

ووجهت رسالة للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأسرانا البواسل بألا يختبر صبرنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي وكل الخيارات أمامنا مفتوحة.

وكان الأسرى الفلسطينيون قد أحرقوا الغرف بقسم "6" في سجن النقب الصحراوي.

#كتائب المقاومة الوطنية #الجيهة الديمقراطية #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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