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جبهة التحرير العربية تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسرى

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير العربية تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسرى



الخليل /سما/

حذر ابو عدنان اسعيد عضو قيادة جبهة التحرير العربية بمحافظة الخليل الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في ممارسة اجرامه بحق الأسىرى الفلسطينين.

وحمل اسعيد في تصريح صحفي، الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة الاسرى، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات الصليب الأحمر وحقوق الإنسان التدخل الفوري والسريع لحماية الاسرى والمعتقلين الفلسطينين القابعين في سجون الاحتلال 

وأوضح أن الاحتلال الصهيوني يقوم الان بإجراءات تعسفية انتقامية بعد ما قام ستة أسرى بانتزاع حريتهم بطريقتهم الخاصة. 

وأشار الى ان ما يقوم به الاحتلال الصهيوني الان من ممارسات إجرامية عقابية بحق اسرانا إنما يندرج تحت الإرهاب الصهيوني الذي يمارسة بحق الشعب الفلسطيني واسراه وعلية يجب على المجتمع الدولي التدخل السريع لحماية الاسرى من التوحش الصهيوني. 

ودعا في ختام تصريحاته، كافة أبناء شعبنا الفلسطيني والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية لمساندة الاسرى في معركتهم مع سلطات السجون الصهيونية من أجل انتزاع حقوقهم وحمايتهم من القمع الصهيوني..

#جبهة التحرير العربية #اسرائيل #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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