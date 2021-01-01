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أبو الغيط يبحث مع مفوض “الأونروا” الصعوبات المالية التي تعوق عملها

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع مفوض “الأونروا” الصعوبات المالية التي تعوق عملها



القاهرة /سما/

 بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، المشاكل التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة، اليوم الأربعاء، إن اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية تناول ضرورة الحفاظ على عمل الوكالة، حيث شدد أبو الغيط على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل الأونروا الخمس صعوبات كبيرة جراء جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

كما أكد الأمين العام على أهمية الحفاظ على مجالات عمل الوكالة ونشاطها، وإبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض الأممي الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها في عام 1949.

بدوره، قدم مفوض عام الأونروا شرحا مُفصلا حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، وما تُعانيه من عجزٍ مالي بلغ 100 مليون دولار، فضلاً عما تتعرض له الوكالة من ضغوط سياسية من بعض الجهات.

#الجامعة العربية #الاونروا #احمد ابو الغيط

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