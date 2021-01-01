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“علماء فلسطين”: نصرة الأسرى واجب وخذلانهم حرام شرعًا

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
“علماء فلسطين”: نصرة الأسرى واجب وخذلانهم حرام شرعًا



غزة /سما/

أكدت رابطة علماء فلسطين وجوب نصرة الأسرى، وأن حمايتهم واجبة على كل المسلمين.

وقالت الرابطة، في بيان صحافي الأربعاء، إن “قوة إرادة الأسرى وثقتهم بربهم جعلتهم يؤمنون بأن جدران السجن مهما ارتفعت والتحصينات لا تثبط من عزمهم عن البحث عن كل وسيلة للتحرر وإن بدت أقرب للمستحيل”.

وشددت على أن من حق الأسرى استخدام كافة الوسائل لنيل حريتهم وانتزاعها من بين أنياب الاحتلال.

واعتبرت أن عملية حفر النفق على مدى أشهر بينت مدى هشاشة جيش الاحتلال وأجهزته، وقدرة المقاومين على العمل بسرية تامة، وتوجيه لطمة شديدة للمخابرات وإدارة السجون.

كما أكدت أن الأسرى وفكاكهم والوقوف معهم وحمياتهم واجب شرعي على كل مسلم، وإن أي وشاية أو خذلان لهم يعتبر حرام شرعاً، وخيانة كبيرة لله ولرسوله والمؤمنين.
ونوهت الرابطة بأنه من حق رجال المقاومة الدفاع الكامل عن الأسرى الأبطال ضد أي إجراءات تعسفية قد يأخذها الاحتلال البغيض بحقهم.

وأهابت بعلماء الأمة ودعاتها وخطبائها بضرورة العمل الحثيث لنصرة الأسرى ومساعدتهم بكل ما يستطيعون.

#رابطة علماء فلسطين #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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