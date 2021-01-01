وفاة شاب بحادث سير وقع قبل أسبوعين في نابلس

نابلس /سما/

توفي شاب 36 عاماً بحادث سير وقع قبل أسبوعين شرقي نابلس .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير نتج عنه اصابة شاب 36 عاماً من بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين إصابة وصفت بالخطرة وصل على أثرها للمستشفى وقد أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاته متأثرا بإصابته .

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع سائق المركبة أصولاً .