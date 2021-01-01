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المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية



رام الله /سما/

توجه وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي هذا اليوم إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورتها العادية التي ستنطلق يوم غدٍ الخميس.

من المفترض أن يلقي الوزير د.المالكي كلمة دولة فلسطين في الدورة، حيث سيركز على مركزية القضية الفلسطينية عربياً والتفاف الدول العربية الشقيقة حولها، بالإضافة إلى الحجم الخطير الذي بلغته الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المستويات والصعد كافة، مع التركيز على ما تتعرض له القدس الشريف واحيائها خاصة الشيخ جراح وسلوان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك مع تسليط الضوء على خطورة مشروع التسوية الإسرائيلي بالقدس، وكذلك عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وما يرافقها من انتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة الصامد من حصار ظالم وعدوان مستمر. هذا وسوف يتم إقرار كافة مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من جميع جوانبها كما هو الحال في الدورات السابقة. سيحرص الوزير د.المالكي على لقاء عدد من زملائه وزراء الخارجية العرب في اطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة فيما بينهم، كما سوف يتم التطرق لضرورة التنسيق تمهيدا لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي منع تثبيت انضمام إسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد الافريقي.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

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