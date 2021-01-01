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حماس تحذر اسرائيل...

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر اسرائيل...



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، أن شعبنا سيحمي أسرى نفق الحرية، محذرا الاحتلال من أي حماقات قد يرتكبها.

 وقال دودين في تصريح صحفي، إن ملحمة نفق الحرية، هي مرحلة مفصلية في حياة شعبنا وأسرانا، وعلى المحتل الغاصب أن يعلم أن بيوتنا وأرواحنا وكل ما نملك تهون من أجل أسرى نفق الحرية وسلامتهم، وشعبنا البطل في أماكن تواجده كافة جاهز للرد على أي عدوان أو حماقة للاحتلال.

وأكد، أن هجمة الاحتلال الشرسة ضد مدننا وقرانا، وحملات الاعتقال بحق أبناء شعبنا لن تفلح في ثنيهم عن حماية الأسرى الأبطال الستة وتقديم يد العون لهم، فمعركة أبطال نفق الحرية هي امتداد لمعركة شعبنا من أجل الحرية والخلاص من المحتل.

وحذر الاحتلال من مواصلة استهداف عائلات الأسرى للتغطية على عجزه وفشله الاستخباري، وإن هذه العائلات الكريمة هي محاضن للمقاومة والمقاومين، وأبناؤها الأحرار اليوم يصنعون ملحمة للحرية عنوانها لن يبقى أسرانا في السجون.

ودعا جميع أبناء شعبنا لتصعيد نقاط المواجهة مع المحتل نصرة لأسرانا الأبطال داخل سجون العدو، وإن محاولات الاحتلال للنيل من معنوياتهم عبر سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذها هي محاولة بائسة أمام صورة النصر التي صنعها أسرى نفق الحرية.

#حركة حماس #موسى دودين #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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