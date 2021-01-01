  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الإمارات تهنئ إسرائيل بمناسبة السنة اليهودية الجديدة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تهنئ إسرائيل بمناسبة السنة اليهودية الجديدة



القدس المحتلة /سما/

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، في تغريده، عن شكره لنظيره وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بمناسبة ما يسمى بالسنة العبرية الجديدة والأعياد اليهودية.  
 
وقال لابيد، في التغريدة التي ارفقها مع تغريده بن زايد عبر حسابه الرسمي، وقال: "شكرًا كثيرًا لصديقي العزيز وزير الخارجية الاماراتي، اتمنى لنا جميعًا عام سلام وازدهار باسمي وباسم كل الشعب الإسرائيلي". 
 
وكان وزير الخارجية الاماراتي، عبد الله بن زايد، كتب عبر حسابه الرسمي تهنئة بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، قال بها: "بمناسبة السنة اليهودية الجديدة، اتمنى لكم ولأعزاءكم جميعًا، عامًا سعيدًا ومليئا بالبركات".  
 
كما قدمت السفارة الامارتية لدى إسرائيل تهانيها للشعب اليهودي بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة بتغريده عبر "تويتر" باللغة الإنجليزية والعبرية، أيضًا السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة قدم تهانيه بمناسبة الأعياد اليهودية، الأحد، عبر تغريده في تويتر.

90

#الامارات #اسرائيل #عبد الله بن زايد

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحدد شرطاً للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة: جاهزون لإجراء الانتخابات العامة

بالفيديو: كلمات مؤثرة من مذيعة تلفزيون الجديد اللبناني لأسرى جلبوع

بالتفاصيل .. تركيا تتخذ قرارات "حازمة" تجاه اللاجئين في أراضيها

“نفق الحرية”.. احتفاء مصري بالغ بعملية فك أسر الأبطال الفلسطينيين

صحيفة عبرية: الجيش لا يستبعد وصول الأسرى الفارين من جلبوع إلى غزة

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

ستفتح نار جهنم.. سرايا القدس بجنين تحذر الاحتلال من المساس بأبطال عملية "انتزاع الحرية"

الأخبار الرئيسية

استعدادات لإضراب مفتوح عن الطعام: شاهد..جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

كتائب ابو علي مصطفى تهدد اسرائيل: مقاتلونا رهن الإشارة وكل الخيارات مفتوحة

mc2BZ

لهذا السبب .. الجهاد الاسلامي و فتح عززت من قواتها في مخيم جنين

وزارة الصحة : 14 حالة وفاة و2645 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية