الإمارات تهنئ إسرائيل بمناسبة السنة اليهودية الجديدة

القدس المحتلة /سما/

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، في تغريده، عن شكره لنظيره وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بمناسبة ما يسمى بالسنة العبرية الجديدة والأعياد اليهودية.



وقال لابيد، في التغريدة التي ارفقها مع تغريده بن زايد عبر حسابه الرسمي، وقال: "شكرًا كثيرًا لصديقي العزيز وزير الخارجية الاماراتي، اتمنى لنا جميعًا عام سلام وازدهار باسمي وباسم كل الشعب الإسرائيلي".



وكان وزير الخارجية الاماراتي، عبد الله بن زايد، كتب عبر حسابه الرسمي تهنئة بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، قال بها: "بمناسبة السنة اليهودية الجديدة، اتمنى لكم ولأعزاءكم جميعًا، عامًا سعيدًا ومليئا بالبركات".



كما قدمت السفارة الامارتية لدى إسرائيل تهانيها للشعب اليهودي بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة بتغريده عبر "تويتر" باللغة الإنجليزية والعبرية، أيضًا السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة قدم تهانيه بمناسبة الأعياد اليهودية، الأحد، عبر تغريده في تويتر.



