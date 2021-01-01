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ذي ماركر: مليارات الشواكل لم تمنع ستة أسرى الفرار من "جلبوع"

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ذي ماركر: مليارات الشواكل لم تمنع ستة أسرى الفرار من "جلبوع"



القدس المحتلة /سما/

تساءلت صحيفة "ذي ماركر" العبرية، اليوم الأربعاء، عن كيفية فرار 6 أسرى فلسطينيين من داخل سجن جلبوع رغم تخصيص موازنة سنوية يبلغ قدرها 3.77 مليار شيكل لمصلحة السجون الإسرائيلية.
 
وقالت الصحيفة: "ألم تكن هذه المبالغ كافية لمنع 6 أسرى من الفرار من داخل هذه القلعة الحصينة.
 
وأضافت، بأنه يمكن إلقاء اللوم على مهندس بناء السجن أو حارسة السجن التي نامت، لكن من يتابع أرقام موازنة مصلحة السجون، يعلم مسبقًا حجم الكارثة.
 
ويعرف أن المسؤولين عن فرار الأسرى يجلسون أعلى بكثير من برج الحراسة في سجن جلبوع.

#اسرائيل #الهروب من سجن جلبوع #مصلحة السجون الإسرائيلية

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