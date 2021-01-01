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بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة عن كشف جديد يوضح آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس.

وأكدت الهيئة في بيان مقتضب أن السفر عبر معبر رفح البري غدًا الخميس للأسماء المتبقية من الحافلة التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/30).

وشدد أن على المذكورة أسماؤهم في الحافلة الأولى من الكشف الجديد إجراء فحص كورونا الآن وفوراً في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.

وبينت الهيئة أن إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد كالآتي:

- الخميس 9/9: فحص الحافلتين (2+3).

- الأحد 9/12: فحص الحافلتين (4+5).

- الإثنين 9/13: فحص الحافلتين (6+7).

- الثلاثاء 9/14: فحص الحافلتين (8+9).

- الأربعاء 9/15: فحص الحافلة العاشرة.

للإطلاع على رابط الكشف الجديد رقم (2021/30):

#غزة #وزارة الداخلية #الية السفر #معبر رفح #كشوفات سفر

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