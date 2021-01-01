تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

القدس المحتلة /سما/

علّق موتي، سائق سيارة الأجرة الذي أبلغ السلطات الإسرائيلية لأول مرة بالخط الساخن عن أشخاص رآهم بالقرب من سجن جلبوع؛ بينما كان يقود سيارته في الليل بين الأحد والاثنين.



وقال موتي، لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، "أدركت أن هذا حدث غير عادي، فجأة رأيت بعض الشخصيات تركض على اليسار، عكس اتجاه السجن، وعندما رأوني أعبر الطريق، حاولوا الاختباء خلف الشجيرات".



وأضاف: "لم يبدوا لي جيدين، قفزوا إلى الطريق وأدركت أن هناك نوعًا من الحوادث هنا، شيء غير عادي".



وأوضح السائق: "رأيت أكثر من ثلاثة أرقام، ورأيت الفريق بأكمله، لكنني بدأت أعتقد أنني ربما كنت أهلوس، وربما كنت متعبًا؛ لذا لن يشكوا في أنني أهلوس، لذا أبلغت عن ثلاث أشخاص فقط وليس أكثر".



وتساءل موتي: "لو لم أبلغ على الفور، فمن يدري متى سيلاحظون حتى أنهم رحلوا؟"