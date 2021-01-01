غزة: إعادة العمل بالدرجات الوظيفية التي كانت متوقفة سابقا بالقطاعين المدني والعسكري

غزة /سما/

قالت رئاسة متابعة العمل الحكومي، بغزة، اليوم الأربعاء، إنه ضمن المساعي الجادة والمتواصلة لتطوير منظومة العمل الحكومي بما يعزز تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين؛ شرعت رئاسة العمل الحكومي بإعادة العمل بالدرجات الوظيفية التي كانت متوقفة سابقا في القطاعين المدني والعسكري، وذلك لإنهاء مشكلة توقف درجات الموظفين المستحقة لسنوات طويلة، بسبب الظروف الصعبة التي عانى منها العمل الحكومي، ما أثر على الأداء العام.



ووفق بيان صحفي، ستُّمكن هذه الخطوة من ضخ دماء جديدة في مواقع المسئولية الحكومية المختلفة، وإفساح المجال أمام الطاقات الشابة ومنحها حقوقها الوظيفية الطبيعية بما يمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه في خدمة المواطنين.



وقد تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الملف على مدى الشهور الماضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف منح الدرجات المستحقة وفق السلم الوظيفي؛ وبناء على ذلك قررت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتماد الدرجات الوظيفية المستحقة للموظفين الحكوميين اعتباراً من 15 سبتمبر 2021م، على أن يتولى ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة تنفيذ القرار.



وأكدت على مضينا قدما لتذليل العقبات أمام استثمار وتطوير الموارد البشرية والمادية المتاحة، وفق رؤية واضحة للنهوض بالأداء الحكومي بكل قطاعاته، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.

