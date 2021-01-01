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كتائب ابو علي مصطفى تهدد اسرائيل: مقاتلونا رهن الإشارة وكل الخيارات مفتوحة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب ابو علي مصطفى تهدد اسرائيل: مقاتلونا رهن الإشارة وكل الخيارات مفتوحة



غزة /سما/

أكَّدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أنّ "أسرانا البواسل في السجون الصهيونيّة ومن انتزعوا حريتهم بأظفارهم أبطال عملية نفق الحرية، هم تيجان رؤوسنا وفخرنا والمساس بهم يعني تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتعدي على كل المحرمات".

وحذَّرت الكتائب في تصريحٍ لها، من "أي مساس بأسرانا في ظل ما تشهده السجون من حالة توتر وغليان وأي أذى يقع على أحدهم يعني أن العدو قد فتح النار على نفسه ودق مسمار نعشه بيده".

وتابعت الكتائب: "مقاتلونا على أهبة الاستعداد والجهوزية ورهن الإشارة وكل الخيارات مفتوحة للرد والدفاع عن أسرانا البواسل".

ودعت الكتائب "أبناء شعبنا البطل للنفير العام والغضب في وجه المحتل وجعل كافة نقاط التماس مشتعلة نارًا ولهيبًا نصرة لأسرانا ودفاعًا عنهم وحماية للفرسان الستة".

وفي وقتٍ سابق اليوم، دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، للتعبئة الشعبيّة العامة في كل أماكن تواجد شعبنا من أجل خوض معركة حماية وإسناد الحركة الأسيرة التي تخوض ملحمةّ بطوليّة رائعة، كان من أبرز نتائجها انتزاع مجموعة من الأسرى الأبطال حريتهم من باستيل جلبوع أكثر الباستيلات الصهيونيّة والإمبرياليّة تحصينًا حول العالم.

#كتائب ابو علي #المقاومة الفلسطينية #الجبهة الشعبية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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