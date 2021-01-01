د. الهندي: أيام قلائل سيتجرع الاحتلال المتغطرس كأس المذلة من جنين وأبطالها

غزة /سما/

عقب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، رئيس دائرتها السياسية د. محمد الهندي على عملية "انتزاع الحرية"، التي نفذها 6 أسرى في سجن جلبوع.

وكتب د. الهندي على صفحته في "تويتر" "عند باب النفقَ.. تحت أسوار الخزنة المدججة بالجنود وأحدث أجهزة التجسس وكاميرات المراقبة، وأسفل البرج الذي تعتليه مجندةٌ نائمة، رفعوا شارة النصر، ألقوا التحية والأمنيات على أعزائهم في زنازين القهر، رفعوا رؤوسهم شكراً وتذللا لله القهار".

وقال "على وقع ابتسامة الأبطال يهتزّ الكيان المُشبع بالحقد والعنصرية، كيف لعربيٍ أن يفقأ عيونه؟!".

وأضاف د. الهندي "يُجن جنونهم، يبثوا جيشهم، شرطتهم، حواجزهم، أجهزتهم الأمنية وإشاعاتهم في كل اتجاه.. يستنفروا كلابهم البشرية والبوليسية في إثر المجاهدين علّهم يلتقطون طرف خيط".

وتابع "أحرار العالم تزغرد قلوبهم فخراً بالإيمان المتوقد والإرادة الفولاذية (..) تبدأ القصة على فتحة النفق، ولا تنتهي إلا بثورة على الغاصبين".

وزاد د. الهندي بالقول "خمسة أشهر فيها حرثوا الأرض وزرعوها جهاداً واستشهاداً تحميهم عيون المجاهدين وبيوتهم، كانت هي فرصة مصباح ورفاقه أبطال غزة لتنبت فلسطين انتفاضتها الأولى متعاظمة على وقع جهادهم المبارك".

وختم عضو المكتب السياسي للجهاد حديثه "أيام قلائل بإذن الله سيتجرع العدو المتغطرس كأس المذلة من جنين، وأبطال جنين".