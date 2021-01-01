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ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن ستّة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (56) يوماً، من سجن "عيادة الرملة" إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

فيما يواصل الأسير مقداد القواسمة إضرابه لليوم (49) على التوالي، والذي يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، إلى جانب كل من الأسرى: علاء الأعرج المضرب لليوم (31)، وهشام هواش المضرب لليوم (23)، ورايق بشارات المضرب لليوم (18)، وشادي أبو عكر المضرب لليوم (15) .

#أسرى #الإضراب عن الطعام #نادي الأسير

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