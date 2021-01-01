لجان العمل الصحي: "المركز سيتحول لمستشفى يخدم سكان النصيرات والمنطقة الوسطى"

الوسطى / سما /

بحث رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري مع وفد من اتحاد لجان العمل الصحي، تعزيز سبل آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصلحة العامة لأهالي النصيرات.

وأوضح الوفد أنه سيتم العمل خلال الفترة الحالية على تحويل المركز الحالي الواقع بجوار مسجد الفاروق، إلى مستشفى أهلي يقدّم الخدمة لكافة سكان النصيرات على مدار الساعة.

وذكر أنه ابتداء من اليوم، سيتم العمل على تحويل المركز الصحي إلى مستشفى متكامل يخدم سكان المنطقة الوسطى ككل، حيث سيتم اضافة خدمات تخصصية مساندة للخدمات الحالية، بالإضافة إلى غرف عمليات وغرف للمبيت ومركز للإسعاف والطوارئ.

وعبر الوفد عن أمله في أن يتم انشاء تعاقدات صحية تخدم أهالي المنطقة الوسطى وسكان النصيرات، بالتعاون مع وكالة الغوث ووزارة الصحة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية النصيرات على تذليل كافة العقبات لإتمام عملية التطوير، والعمل على ادراج مشروع تطوير الشوارع المؤدية إلى المستشفى ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة، متمنيا التوفيق والسداد لكافة الجهود التي تُبذل لتحقيق المصلحة العامة لأهالي المنطقة.