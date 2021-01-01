الخارجية: اعلان للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت"

رام الله / سما /

أهابت وزارة الخارجية والمغتربين، بجميع المواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت"، إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية كافة لمعرفة تفاصيل البروتوكول الصحي المعتمد لدى الدولة التي يرغبون بالسفر إليها، خاصة ما يتعلق بشهادات التطعيم ونوع المطاعيم المعتمدة في تلك الدولة، وما يتعلق أيضا بمدة فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا التوضيح جاء بناءً على عدم تمكن عدد من المواطنين والطلبة من السفر "ترانزيت" للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم في عديد الدول لأسباب تتعلق بنوع المطعوم أو بالمدة المطلوبة لسريان مفعول فحص (PCR)، فأصبح بعضهم عالقاً في مطارات بعض الدول.

ودعا جميع الطلبة الجدّد الذين سيلتحقون بجامعاتهم بالخارج بمن فيهم ذوي المنح أن يبادروا بالاستفسار والسؤال عن طبيعة الإجراءات الصحية الواجب اتباعها، حتى يتمكنوا من دخول هذه الدولة أو تلك، وذلك من خلال الاتصال بجامعاتهم، وبوزارة التعليم العالي.

كما يتابع فريق العمل المختص في الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة مشكلة الاختلاف بين الدول فيما يتعلق بنوع المطاعيم المعتمدة في كل دولة، على أمل أن يتم تسوية هذه المشكلة وحلها.