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"كورونا" عالميا: 4 ملايين و601 ألف وفاة و222 مليونا و826 ألف إصابة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و601 ألف وفاة و222 مليونا و826 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 601 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 222 مليونا وما يقارب من 826 ألف إصابة، تعافى منهم 199 مليونا وما يزيد عن 356 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 522 ألف و693 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8462 حال وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (815 وفاة)، وروسيا (795 وفاة)، وإندونيسيا (683 وفاة)، وإيران (635 وفاة)، والهند (368 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (107,060 إصابة)، والهند (38,130 إصابة)، وبريطانيا (37,489 إصابة)، وإيران (27,138 إصابة)، وتركيا (23,638 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (669,022 وفاة)، والبرازيل (584,208 وفيات)، والهند (441,443 وفاة)، والمكسيك (264,541 وفاة)، والبيرو (198,568 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ41 مليوناً بواقع (41,206,672 إصابة)، والهند (33,096,718 إصابة)، والبرازيل (20,913,578 إصابة)، وروسيا (7,065,904 إصابات)، وبريطانيا (7,056,106 إصابات).

#فيروس كورونا #كورونا

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