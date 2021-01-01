  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"تويتر" تطلق اشتراكات مدفوعة في حسابات المؤثرين

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تطلق اشتراكات مدفوعة في حسابات المؤثرين



وكالات / سما /

أطلقت "تويتر" اشتراكات مدفوعة الأجر في بعض الحسابات، مع أداة جديدة الهدف منها توفير العائدات لمنتجي المحتويات، تماشيا مع إستراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة جمهورها، والحدّ من اتّكالها على إيرادات الإعلانات.

 

وسيتسنّى لمن يُعرفون بالمؤثّرين على شبكات التواصل الاجتماعي، في مجال الماكياج مثلا أو الرياضة، أن يعرضوا على مشتركيهم أن يصبحوا من "كبار المتابعين" (سوبر فولويرز)، ويتلقّوا بذلك محتويات حصرية (من منشورات وتحليلات وغيرها)، مقابل اشتراكات بثلاثة أو خمسة أو عشرة دولارات في الشهر.

 

وقالت إستر كرووفرد المسؤولة عن المنتجات في شبكة التواصل الاجتماعي: "يمكنكم، بصفتكم من كبار المتابعين، أن تشاركوا في دردشات محصورة بأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر".

 

وستضيف "تويتر" لاحقا حيّزا حصريا للتسجيلات الصوتية ("سبايسز")، ونشرات إخبارية وإمكانية عدم الإفصاح عن هوية المستخدم، في جملة خطوات تعتزم إجراءها لاحقا.

 

وفي بادئ الأمر، لن تقتطع الشركة التي تتّخذ في سان فرانسيسكو مقرّا لها أكثر من 3 بالمئة من العائدات.

 

وهي سترفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة عندما يجني منتج المحتوى أكثر من 50 ألف دولار. وقد أطلقت هذه الخاصية في الولايات المتحدة وكندا مع عدد محدود من منتجي المحتويات، يستخدمون هاتف "آي فون" أو جهاز "آي باد" من "آبل"، على أن توسّع تدريجيا لمناطق جغرافية أخرى ومستخدمي الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

 

وفي أيار/مايو، كشفت "تويتر" عن "علبة البقشيش" ("تيب جار")، التي تسمح للمستخدمين تقديم تبرّعات لحساباتهم المفضّلة.

 

ثم أطلقت الشركة في حزيران/يونيو عروض اشتراكات مدفوعة الأجر لمستخدميها في كندا وأستراليا، الراغبين في الانتفاع من أدوات عملانية تتيح مثلا تقسيم التغريدات في فئات أو مراجعة التغريدة قبل إرسالها. وتسعى "تويتر" إلى استنباط سبل لدرّ العائدات من دون الاضطرار إلى نشر مزيد من الإعلانات. وتضمّ الشبكة أكثر من 200 مليون مستخدم نشط.

#تويتر #اشتراكات #المؤثرين #حسابات #مدفوعة الأجر #المحتوى #إيرادات #الإعلانات

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

الرئيس يحدد شرطاً للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة: جاهزون لإجراء الانتخابات العامة

الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير.. أسرى الجهاد يهددون بحرق الغرف.. وادارة سجون أبلغتهم بالتالي

صحيفة عبرية: الجيش لا يستبعد وصول الأسرى الفارين من جلبوع إلى غزة

بالتفاصيل .. تركيا تتخذ قرارات "حازمة" تجاه اللاجئين في أراضيها

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

ستفتح نار جهنم.. سرايا القدس بجنين تحذر الاحتلال من المساس بأبطال عملية "انتزاع الحرية"

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 14 حالة وفاة و2645 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

حل مشكلة المنحة القطرية ..قطر ستعيد بناء المنازل المدمرة و الكويت ستبني الأبراج والبنايات بغزة

سجن

لهذا السبب .. مصلحة السجون تمتنع عن نقل أسرى الجهاد الإسلامي من سجن عوفر

صحيفة عبرية : "ما بدأ في نفق جلبوع قد ينتهي بمنصة صواريخ بغزة"

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية