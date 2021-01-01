خدمات البريج يعلن انسحابه رسميا من الدوري ويفتح النار على الاتحاد

الوسطى / سما /

أعلن نادي خدمات البريج رسميا انسحابه من دوري جوال لكرة اليد، على خلفية الأخطاء الواضحة من منظومة وحكام كرة اليد اتجاه البريج.



وأكد رئيس النادي عدنان عيسى، أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، مؤكدا أن منظومة اتحاد اليد بكافة عناصرها من لجان حكام ومسابقات واعضاء، يقفون ضد البريج.



وأشار عيسى إلى أن الأخطاء الواضحة من الحكام، خاصة في مباراتي النصيرات واتحاد الدير، واضحة وضوح الشمس، مبينا أن خدمات البريج تعرض للشتائم والمسبات من قبل مدربي المنتخبات وبعض اعضاء لجان الاتحاد، مؤكدا أن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، وسينال كل من تطاول على البريج جزاءه في الأيام القادمة.



وأوضح عيسى، أن البريج لن يشارك في بطولات اتحاد كرة اليد، طالما أن هذه المنظومة متواجدة في هذا المكان، الذي أصبح يتم توجيهه على حسب الأهواء الشخصية، ولمصلحة أندية معينة تتحكم في قرارات الاتحاد.