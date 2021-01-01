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أفضل بديلين في الممتازة والأولى هذا الموسم

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل بديلين في الممتازة والأولى هذا الموسم



غزة / سما /

خطف العديد من اللاعبين البدلاء الأنظار بقوة هذا الموسم, عقب تقديمهم مستويات قوية مع أنديتهم في دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وعلى صعيد الدرجة الممتازة, ظهر هيثم النجار لاعب شباب جباليا بشكل جيد, رغم أن المدرب أحمد عبد الهادي اعتمد عليه بديلا في المباريات.

وسجل النجار 5 أهداف برفقة "ثوار الشمال" في دوري الممتازة هذا الموسم, ليكون أحد أفضل البدلاء هذا الموسم, ناهيك عن أنه رابع هدافي فريقه, بعد محمد أبو ريالة (10 أهداف), وطارق العطار (9 أهداف), ومحمد عبيد (7 أهداف).

أما في الدرجة الأولى, فكان الشاب عمر الدحدوح مميزا مع المجمع الإسلامي, خاصة أنه سجل 6 أهداف في المسابقة.

ورغم أن الدحدوح لعب دور البديل في صفوف المجمع الإسلامي, إلا أنه ثاني هدافي الفريق هذا الموسم, بفارق هدف واحد فقط خلف أسامة عويضة.

#دوري الممتازة #دوري الأولى #هيثم النجار #شباب جباليا #عمر الدحدوح #المجمع الإسلامي

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