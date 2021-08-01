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تعرف على ترتيب هدافي دوري الأولى

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على ترتيب هدافي دوري الأولى



غزة / سما /

تربع الثنائي حاتم نصار وأحمد العمواسي لاعبي الأهلي وخدمات خانيونس تواليا, على صدارة ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى, عقب نهاية المسابقة هذا الموسم.

وسجل نصار والعمواسي 13 هدفا لكل واحد منهما, ليحتلا الصدارة مناصفة, بفارق هدف واحد فقط أمام الثالث يوسف داوود لاعب خدمات النصيرات.

وفي المركز الرابع, حلّ بلال مقبل لاعب بيت حانون الأهلي بـ10 أهداف, بفارق هدف أمام الثلاثي إبراهيم وشاح وبهاء الدعالسة من خدمات البريج, ومحمد الحداد من غزة الرياضي.

وجاء فادي عساف لاعب نماء وأسامة عويضة لاعب المجمع الإسلامي في المركز الثامن مناصفة بـ7 أهداف لكل واحد منهما.

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