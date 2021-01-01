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الاحتلال يقرر السماح بتصدير 400 كيلو غرام من الذهب أسبوعيًا إلى الضفة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر السماح بتصدير 400 كيلو غرام من الذهب أسبوعيًا إلى الضفة



غزة / سما /

 قال جمال مطر المدير العام لمديرية الدمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، “إن الاحتلال الإسرائيلي قرر السماح بتصدير حوالي 400 كيلوغرام من الذهب أسبوعيًا من غزة إلى مدن الضفة الغربية”.

واعتبر مطر في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن هذا سيكون له آثار كارثية على الذهب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد أقرت مع جهات سيادية ألا تزيد كمية الذهب المصدرة عن 40 كيلوغرام أسبوعيًا للحفاظ على عمل المصانع.

وقال مطر: “لا يستطيع أحد تقدير كمية الذهب في قطاع غزة نتيجة الادخار في البيوت، والاحتلال لديه توجه للسماح بدخول الذهب للقطاع”.

وبين مطر أن من إيجابيات تصدير الذهب تحريك السوق وإيجاد سيولة نقدية ومن سلبياته التأثير على عمل المصانع بغزة.

وأضاف مطر، “وزارة الاقتصاد حريصة على خروج كميات معقولة من الذهب من غزة، بحيث لا تؤثر على مخزون ومصانع قطاع غزة، ونحن نتابع وضع السوق بشكل يومي”.

#الاحتلال #الذهب

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