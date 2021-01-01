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أسباب تدفع مبابي إلى الموافقة على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تدفع مبابي إلى الموافقة على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن خطة باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقده نجمه المميز كيليان مبابي قبل أن تتيح له فرصة التعاقد مع أي فريق آخر في شهر يناير المقبل.

وسينتهي عقد كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وسط اهتمام كبير من قبل ريال مدريد الإسباني بضمه.

وأكدت التقارير الصحفية الصادرة من إسبانيا على اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة كيليان مبابي، والتوقيع معه في شهر يناير على أن ينضم رسمياً للمرينجي عقب انتهاء الموسم.

ولكن باريس سان جيرمان لم يستسلم بعد، وسيلعب على أكثر من جهة للضغط على كيليان مبابي من أجل تجديد عقده.

وقامت صحيفة “ماركا” باستعراض أكثر من سبب قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجديد عقد مبابي.

عرض لمدة موسمين

سيقوم باريس سان جيرمان بتقديم عرضاً جديداً لمبابي في شهر أكتوبر المقبل لمدة موسمين فقط، وبراتب أفضل من العرض الأخير الذي رفضه اللاعب.

نيمار وميسي

وأوضحت الصحيفة أيضاً أن نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي قد يساعدا باريس في استمرار اللاعب، بالنظر إلى علاقة مبابي المميزة مع النجم البرازيلي، وأيضاً احترامه الشديد لموهبة ميسي.

رسالة ماكرون

قام رئيس فرنسا بشكلٍ واضح وصريح بالتأكيد على ضرورة استمرار مبابي مع باريس لأنه مثال جيد للشاب الفرنسي، ويبدو أيضاً بأن ماكرون لم يكتفي بهذه الرسالة، بل تحدث شخصياً مع اللاعب لإقناعه بالبقاء.

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