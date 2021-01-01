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ليفربول في طريقه للتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخ النادي

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول في طريقه للتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخ النادي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع الموهبة الإنجليزية الفذة بيلينجهام نجم خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مرة أخرى لم يتعاقد فريق ليفربول مع أي صفقة جديدة في الصيف، ليجعل البعض يؤكد بأن الريدز سيقوم بسوق انتقالات خيالي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “الدايلي ستار” إلى أن الألماني يورجن كلوب قد طلب بالاسم التعاقد مع جود بيلينجهام ابن 18 عاماً من بوروسيا دورتموند، لتعزيز خط وسط الريدز.

وأوضحت الصحيفة أن جود بيلينجهام يعد الهدف الأول للمدرب الألماني يورجن كلوب في الصيف المقبل، وهذا بعد تقديمه مستويات مميزة في الموسم الماضي بالرغم من صغر سنه.

وأكملت الصحيفة الإنجليزية بأن إدارة ليفربول مستعدة لدفع مبلغ 80 مليون إسترليني للتعاقد مع الموهبة المميزة بيلينجهام، وبذلك سيكون أغلى صفقة في تاريخ الريدز.

الجدير بالذكر أن عقد جود بيلينجهام سينتهي مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند صيف عام 2025.

#ليفربول #بوروسيا دورتموند #صفقة #بيلينجهام #يورجن كلوب

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