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كومان يحسم موقفه من الاستمرار في برشلونة بتصريح مثير

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كومان يحسم موقفه من الاستمرار في برشلونة بتصريح مثير



وكالات / سما /

حسم المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، موقفه من الاستمرار في النادي الكتالوني وتجديد عقده بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

وقال كومان في تصريحات ليومية سبورت الإسبانية” تربطني علاقة طيبة بخوان لابورتا وكلنا نريد أفضل شيء للنادي ونرغب في المضي للأمام، وبالرغم من المشاكل التي يعيشها برشلونة حالياً، وفي ظل وجود حفنة من النجوم الشباب، أتمنى أن أستمر في تدريب الفريق لثلاثة أو أربعة أو ربما خمسة سنوات مقبلة”.

وأضاف المدرب الهولندي “نعم أريد تجديد عقدي، أرغب في البقاء لسنوات عديدة قادمة وأن أكون المدرب لهذا الجيل الجديد من اللاعبين في النادي.

وأكمل كومان تصريحاته “رحيل ميسي عن برشلونة شيء سيء، لقد أصبت بالتخبط بسبب الأمر مثل أي عاشق للنادي، وكنت أتمنى استمراره معنا واعتزاله في البارسا”.

وعن إمكانية تغيير خطة اللعب بدون ميسي قال” لن نغير الأمور كثيراً لأن برشلونة لديه فلسفته الخاصة، ولكن علينا أن نجد حلاً رياضياً فعالاً لتعويض فقدان لاعب بحجم ليو”.

واستطرد كومان” ميسي كان عنصر يصنع الفارق في أي وقت ويحرز العديد من الأهداف، وبكل أسف نحن محرومون من هذا الأمر في الموسم الجاري وعلينا معالجة الأمر جماعياً”.

#رونالد كومان #برشلونة

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