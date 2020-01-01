جريزمان يعيد فرنسا لسكة الانتصارات من بوابة فنلندا

وكالات / سما /

قاد مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان جريزمان، منتخب بلاده، فرنسا، لفوز هام على حساب فنلندا مساء الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وعادت فرنسا لعزف نغمة الانتصار من جديد بعدما فشلت في تحقيق أي فوز في مباراة رسمية منذ الانتصار على ألمانيا في دور المجموعات ببطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020, في الخامس عشر من يونيو الماضي.

وتعادل الديوك مع المجر، البرتغال، سويسرا “خسارة بركلات الترجيح”، البوسنة والهرسك، وأوكرانيا، قبل أن ينجح رجال المدرب ديدييه ديشامب في تحقيق الانتصار على فنلندا في الجولة السادسة من التصفيات في ملعب فرنسا الدولي في سان دوني بالعاصمة باريس.

جريزمان وضع اسمه على لوح النتيجة بهدف من تسديدة رائع بخارج وجه القدم، بعدما تلقى تمريرة أكثر روعة من زميله كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في الدقيقة 25.

طعم شباك فنلندا نال اعجاب جريزمان لذلك قرر تكرار زيارته لها، وبالفعل نجح في سعيه ودون الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند الدقيقة 54.

وبهذا الفوز ترفع فرنسا نقاطها للرقم 12 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد فنلندا عند 5 نقاط مع خوضها مباراتين أقل.