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هولندا تُمطر شباك تركيا بسداسية مؤلمة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تُمطر شباك تركيا بسداسية مؤلمة



وكالات / سما /

قدم مُنتخب هولندا مُباراة كبيرة ضد نظيره مُنتخب تركيا في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار تصفيات كأس العالم 2022، وفاز عليه بستة أهداف لهدفٍ وحيد.

وجاء فوز الهولنديين على أرض ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام، وسجل سداسية الطواحين دافي كلاسين في الدقيقة الأولى.

ومن بعد ذلك حان وقت تألق ممفيس ديباي الذي سجل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 16 و38 من ركلة جزاء، و54، وأكمل جوس تيل خُماسية هولندا في الدقيقة 80، قبل أن يُسجل دونيل مالين الهدف السادس في الدقيقة 90.

وقلص جينجيز أوندير الفارق بهدفٍ لتركيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في لقطة شهدت إصابة فيرجيل فان دايك.

وفي المُباراة الاخرى للمجموعة فازت النرويج على أرضها على جبل طارق بأربعة أهداف لهدف، سجل رباعية النرويجيين كريستيان ثورستفيدت وإيرلينج هالاند “هدفين” وألكسندر سورلوث، فيما سجل هدف جبل طارق الوحيد ريسي ستيش في الدقيقة 43.

وفقدت تركيا صدارة المجموعة التي كانت تحتفظ بها في بداية المُبارتين، وتراجعت للمركز الثالث برصيد 11 نقطة، وذلك خلف المُتصدرة هولندا ومن بعدها النرويج ولكل منهما 13 نقطة.

وستلعب تركيا المُباراة المُقبلة ضد النرويج على أرض اسطنبول يوم 8 أكتوبر، فيما تلعب هولندا في نفس اليوم أمام لاتفيا على أرض الأخيرة.

#هولندا #تركيا #تصفيات المونديال #كأس العالم

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