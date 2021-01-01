الصحة بغزة: 9 حالات وفاة و 1604 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 9 حالات وفاة و1604 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5487 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 789 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 141296 إصابة بينها 18452 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 121654 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1190.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 322 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 189.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 579570 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 342587 شخصًا.