قطر ستعيد بناء المنازل المدمرة و الكويت ستبني الأبراج والبنايات بغزة

غزة / سما /

قال رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، علاج الأعرج، اليوم الأربعاء، “إن قطر تبنت إعادة إعمار المنازل المدمرة كليًا، وسيتم دفع المبالغ المالية مباشرةً على دفعات للمواطنين المتضررين إلى حين تجهيز منازلهم”.

وأوضح الأعرج في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، “أن الكويت من جهتها تعهدت بإعادة بناء الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال والتي تزيد عن 35 برجًا وبناية”، مشيرًا إلى أنه سيتم البناء عبر طرح عطاءات لشركات المقاولات.

وأشار الأعرج إلى أنه تم حل مشكلة إدخال أموال المنحة القطرية، وتم حل مشكلة دخول مواد البناء باتفاقات أممية وبضغط أوروبي على الاحتلال.

وقال الأعرج: “لا نستطيع العمل بدون استقرار أمني، وننظر للأيام القادمة أنها تحمل الخير، ومن المؤكد أن العجلة الاقتصادية تتحرك بتحرك قطاع الإنشاءات”.

وأضاف الأعرج، “الإعمار بدون مواد بناء لا يمكن أن يتم، والمتوقع أن المعابر ستفتح وستدخل مواد البناء بالشكل الطبيعي”.