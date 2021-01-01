  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حل مشكلة المنحة القطرية ..

قطر ستعيد بناء المنازل المدمرة و الكويت ستبني الأبراج والبنايات بغزة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر ستعيد بناء المنازل المدمرة و الكويت ستبني الأبراج والبنايات بغزة



غزة / سما /

 قال رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، علاج الأعرج، اليوم الأربعاء، “إن قطر تبنت إعادة إعمار المنازل المدمرة كليًا، وسيتم دفع المبالغ المالية مباشرةً على دفعات للمواطنين المتضررين إلى حين تجهيز منازلهم”.

وأوضح الأعرج في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، “أن الكويت من جهتها تعهدت بإعادة بناء الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال والتي تزيد عن 35 برجًا وبناية”، مشيرًا إلى أنه سيتم البناء عبر طرح عطاءات لشركات المقاولات.

وأشار الأعرج إلى أنه تم حل مشكلة إدخال أموال المنحة القطرية، وتم حل مشكلة دخول مواد البناء باتفاقات أممية وبضغط أوروبي على الاحتلال.

وقال الأعرج: “لا نستطيع العمل بدون استقرار أمني، وننظر للأيام القادمة أنها تحمل الخير، ومن المؤكد أن العجلة الاقتصادية تتحرك بتحرك قطاع الإنشاءات”.

وأضاف الأعرج، “الإعمار بدون مواد بناء لا يمكن أن يتم، والمتوقع أن المعابر ستفتح وستدخل مواد البناء بالشكل الطبيعي”.

#قطر #الكويت #غزة #اعادة اعمار غزة

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

الرئيس يحدد شرطاً للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة: جاهزون لإجراء الانتخابات العامة

الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير.. أسرى الجهاد يهددون بحرق الغرف.. وادارة سجون أبلغتهم بالتالي

صحيفة عبرية: الجيش لا يستبعد وصول الأسرى الفارين من جلبوع إلى غزة

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

بالتفاصيل .. تركيا تتخذ قرارات "حازمة" تجاه اللاجئين في أراضيها

ستفتح نار جهنم.. سرايا القدس بجنين تحذر الاحتلال من المساس بأبطال عملية "انتزاع الحرية"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: 9 حالات وفاة و 1604 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجن

لهذا السبب .. مصلحة السجون تمتنع عن نقل أسرى الجهاد الإسلامي من سجن عوفر

صحيفة عبرية : "ما بدأ في نفق جلبوع قد ينتهي بمنصة صواريخ بغزة"

الصحة: نحن أمام مرحلة مفصليّة والحالات الخطيرة في ازدياد

المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية