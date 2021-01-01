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أسير يسكب الماء الساخن على سجان في "جلبوع"

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسير يسكب الماء الساخن على سجان في "جلبوع"



رام الله / سما /

​ أقدم أسير فلسطيني من بلدة سلواد قضاء رام الله على سكب الماء على سجان إسرائيلي، ردًا على عمليات القمع الهمجية التي تشنها قوات القمع الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي ان الأسير مالك حامد من سلواد يسكب الماء الساخن على سجان في معتقل جلبوع، ردًا على عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى".

وأوضحت الهيئة، أنه تم الاعتداء على الأسير حامد بالضرب والتنكيل والعزل، وقامت بعدها بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن الى سجن شطة، حيث قام جنود "الشاباص" بضربهم والتنكيل بهم خلال عمليات النقل.

وفي سياق ذي صلة أكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال أرسلت قوات كبيرة لسجن ريمون صباح اليوم، لنقل وتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي على الغرف وسجون أخرى، وأن حالة من التوتر تسود السجن منذ ساعات.

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