الإحصاء: انخفاض معدل الأميّة في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين

رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم (2.5% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2020، وانخفاضها بنسبة 82% خلال العقدين الماضيين.

وأوضح "الإحصاء"، في تقرير أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الأربعاء، الثامن من سبتمبر/ أيلول من كل عام، أنه استنادا إلى البيانات المتوفرة فقد طرأ انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، اذ انخفض بين الفلسطينيين (15 عاما فأكثر) من %13.9 عام 1997 إلى 2.5% في عام 2020.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، اذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في عام 1997 إلى 1.2% عام 2020، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.8% للفترة ذاتها.

ولفت إلى أن معدلات الأميّة في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.5% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2020، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.7% عام 2019 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بمعدل 25.4% بين الإناث مقارنة بـ14.3% بين الذكور، وبلغ معدل الأميّة عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.5%، بمعدل 17.0% بين الإناث، في حين بلغ معدل الأميّة بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.7%.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 8.2% في عام 2020، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 2.0% لنفس الفترة.

ولفت إلى أن توزيع الأميين يتفاوت حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 عاما) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 25.5% (.143 ألف أمي وأميّة) عام 2020 وبلغ 2.5% للفئة العمرية (45- 64 عاما) (15.8 ألف أمي وأميّة) و0.9% للفئة العمرية (30- 44 عاما) نحو (8.3 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% (11.2 آلاف أمي وأميّة) لنفس العام.

من الجدير ذكره أن معدل الأمية بين النساء في الفئة العمرية 15-24 عاما، قد بلغ 0.3% وفقا لبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019-2020.

فيما بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.2% (15.1 ألف أمي وأميّة)، و2.5% في المخيمات (6.6 آلاف أمي وأميّة)، و2.4% في التجمعات الحضرية (56.7 ألف أمي وأميّة) عام 2020.

واستند "الإحصاء" في معطياته إلى بيانات وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد مراكز محو الأمية في فلسطين 81 مركزاً، بواقع 56 مركزا في الضفة، و25 مركزا في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 2020/2019، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 1,247 طالبا وطالبة، منهم 695 ذكراً و552 أنثى.