“نفق الحرية”.. احتفاء مصري بالغ بعملية فك أسر الأبطال الفلسطينيين

القاهرة / وكالات /
احتفى نشطاء مصريون بعملية تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر هاشتاج حمل عنوان “نفق الحرية”.
الجميع أكد أن العملية بمثابة ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى.
الأمل
الكاتب الصحفي سعيد شلش علق على عملية قائلا: “ما أجمل أن تستيقظ على خبر كهذا لأن عملية الهروب بهذه الطريقة لطمة شديدة على وحه المحتل الذي يستخدم أحدث وسائل المراقبة الحديثة .”.
ووصف الكيان الصهيوني بأنه: أهون من بيت العنكبوت.
عملية تاريخية
أحد النشطاء أكد أن ما حدث اليوم ليس حدثاً عادياً على الإطلاق بل “عملية هروب” تاريخية.
وتابع قائلا: “تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار بعد حفر نفق تم حفره على مدار أشهر طويلة وربما سنوات من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي الذي يوصف بأنه الأحدث و(الأشد حراسة)..
فشل كبير لمنظومة الأمن الإسرائيلية وضربة قوية جداً..
الاسرى من محافظة جنين وهم:
• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.
• الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002 محكوم مدى الحياة.
• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.
• الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.
• الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.
• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.”.
آن للقيد أن ينكسر
نشطاء دعوا إلى استغلال العملية لمواصلة الكفاح ورفع الروح المعنوية، مذكّرين بقصيدة الشابي الشهيرة:
إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر
وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر
وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاةِ تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر
الهروب الكبير
الأديب المصري الكبير رفقي بدوي
قال إن
الفلسطينيين الستة الأبطال الذين هربوا من السجن ذكّروه بفيلم “الهروب الكبير” لاستيف ماكوين وباقي مجموعته الذين فشلوا في آخر لحظة وهم علي وشك الحرية.
وخلص بدوي إلى أن السينما والفن الحقيقي مـُلهم، مشيرا إلى أن ذات الفكرة والطريقة لحفر نفق الحرية، ولكن بنجاح.
واقعة تستحق التأمل
برأي الباحث السياسي والأديب عمار على حسن فإن واقعة هروب أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي تستحق التأمل.
وتابع قائلا: “رأينا في أفلام سينمائية كيف حفر سجناء نفقا تحت الجدران السميكة، وحرروا أنفسهم.
كان خيالا، لكن إرادة الإنسان تصنع المستحيل خصوصا إن كان من “شعب الجبارين”.
وخلص إلى أنها ليست واقعة هرب، بل ستسجل في التاريخ درسا في الكفاح من أجل الحرية.”
عمل جبار
نشطاء وصفوا العملية بأنها عمل جبار لا يقدر عليه إلا الأبطال!
راي اليوم