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"النقل والمواصلات" بغزة تصدر بطاقة رخص قيادة ومركبات جديدة (صور)

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل والمواصلات" بغزة تصدر بطاقة رخص قيادة ومركبات جديدة (صور)



غزة / سما /

أفادت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الأربعاء، بأنها أصدرت رخص قيادة ومركبات جديدة ضمن معايير دولية؛ وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وضمن خطتها التشغيلية ومواكبة التطور إقليمياً ودولياً.

 وأكد معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص في تصريح صحفي أن وزارة النقل والمواصلات قامت بتطوير هذه البطاقات حيث أن الرخص قبل عشر سنوات كانت ورقية وسهلة التزوير والتلف وفقدان البيانات المطبوعة عليها. 

وقال إن الوزارة شرعت عام 2011 إلى تحويلها لبطاقة بلاستيكية ذات مواصفات دولية في حينه وأضافت العديد من البيانات وقلصت أخرى ضمن إطار ضرورة هذه البيانات. وأضاف قويدر أن هذه البطاقة تميزت بإضافة صورة شخصية لرخص القيادة مما يسهل على شرطي المرور ضبط الحالة المرورية والأمنية على الطرقات والتعرف على هوية السائق.

 وتابع قويدر إنه منذ عامين تسعى الوزارة إلى تطوير هذه البطاقات لتناسب المواصفات والمقاييس الدولية حديثاً وبالتحديد الأوروبية منها فقد اصدرت بطاقة ضمن مواصفات جديدة. 

وتميزت البطاقة بأنها أكثر أماناً وأعلى جودة في التصنيع مما يحميها من التزوير والتلف. 

وبين قويدر أن الوزارة تطمح إلى إضافة خصائص جديدة كإضافة ذاكرة بالتسهيل على شرطي المرور للتعرف على كافة بيانات السائقين على الطريق رغم العديد من المعوقات الفنية والمالية التي يسببها الحصار على قطاع غزة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

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