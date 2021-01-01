الوكالة الفلسطينية للتعاون تبدأ تنفيذ برنامج تنموي طبي في نيكاراغوا

ماناجوا / سما /

بدأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا، ووزارة الصحة النيكاراغوية ورجال اعمال فلسطينيين، بتنفيذ برنامجها الطبي التخصصي في مجال العظام وتقويم العمود الفقري، الذي يرأسه الدكتور علاء عزمي أحد ابرز جراحي العظام في فلسطين وعلى المستوى الاقليمي والدولي.

ويتضمن البرنامج الذي بدأ تنفيذه أمس القيام بعمليات جراحية دقيقة لتقويم العمود الفقري لعدد من الاطفال النيكاراغويين من الذين يعانون من تشوهات خلقية في العمود الفقري.

ويأتي البرنامج ضمن نقل المعرفة التخصصية الطبية من فلسطين الى نيكاراغوا، والذي يقوم على اجراء تدريبات تخصصية محددة وتنفيذ عمليات دقيقة لتدريب الاطباء المساندين والممرضين عملياً، والتقدم في برنامج تقويم العمود الفقري معرفياً وتطبيقيا، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تحسين حياة شريحة ممن يعانون من مشاكل مستعصية وخلقية في العظام وتطوير اداء الاطباء المستفيدين.

وقد بدأ البرنامج اولى عملياته ضمن مجموعة من العمليات المزعم تنفيذها في هذه المهمة، اضافة الى جدولة عدد من العمليات في المهمات اللاحقة ضمن ترتيب وتنسيق مع سفارة فلسطين لدى نيكاراغوا ووزارة الصحة النيكاراغوية.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، إن هذا البرنامج يعزز من آليات التعاون جنوب – جنوب، مشيرا إلى أن فلسطين تساهم من خلاله بتنفيذ أهداف الانمائية الدولية وخطة الامم المتحدة ٢٠٣٠، مشيداً بالشراكة بين الوكالة ورجال الأعمال الفلسطينيين، التي تجسد روح المسؤولية الوطنية وتعزز من التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاهداف الوطنية.

وأضاف ان برنامجاً تنموياً آخر في المجال الزراعي سيتم البدء بتنفيذه في عدد من دول أميركا اللاتينية خلال الاسبوع المقبل في مجال الثروة الحيوانية والاقتصاد المنزلي وتحسين سلالة المنتج الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

يذكر أن هذا البرنامج التنموي الذي تنفذه الوكالة هو الثالث من نوعه في نيكاراغوا، حيث استفاد منه عدد كبير من المهندسين الزراعيين الذين طوروا قدرات جديدة في آليات العمل الزراعي وجاء تلبيةً لطلب الحكومة النيكاراغوية.