رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها، تأكيد الرئيس محمود عباس، أهمية وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات المحدقة بشعبنا، لدى استقباله وفدا من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان برام الله.

وتناولت الصحف الثلاث تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة بـ "كورونا" و64 مصابا في العناية المكثفة، إضافة إلى قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان قرب يطا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يؤكد أهمية وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات المحدقة بشعبنا 11 وفاة و2762 إصابة بـ "كورونا" و64 مصابا في العناية المكثفة

- اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأميركية والأوروبية

- أبو جيش يدعو إلى فتح الأسواق العربية للعمالة الفلسطينية

- نفق الحرية.. أسئلة تربك الاحتلال

- فرح مع قلق يساور عائلات منتزعي الحرية الستة

- اقتناص الفرح.. إرادة الأسير لا تقهر

- "المتابعة" تقرر تأجيل قافلة السيارات ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

* "الأيام":

- الرئيس يؤكد على أهمية وحدة الصف الداخلي ويشدد على أهمية حرية الرأي في إطار القوانين

- "الجائحة": 11 وفاة ورصد 2762 إصابة

- قناة عبرية تدعي: "الشاباك" بدأ يتتبع طريق الأسرى الفارين

- إسرائيل تواصل البحث دون جدوى عن منفذي "الهروب العظيم"

- العمادي يكشف عن تفاهمات لتسهيل إدخال مستلزمات إعادة الإعمار للقطاع

- الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان قرب يطا واقتحام جديد للأقصى وإغلاق الإبراهيمي

"القدس":

- الرئيس: جاهزون لإجراء الانتخابات ولن نسمح بالالتفاف على حقنا في السيادة على القدس

- محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات تبدأ الثلاثاء المقبل

- الكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

- إسرائيل تعترف بمطاردتها "المجهول" في البحث عن الأسرى ولا تستبعد وصولهم إلى غزة أو الأردن

- اقتحام أقسام أسرى "الجهاد" في "مجدو" وفرض عقوبات عليهم

- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يغلق "الإبراهيمي" أمام المصلين 11 وفاة و2762 إصابة بـ"كورونا" و64 مصابا في العناية المكثفة