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وزير خارجية الإمارات يهنئ الإسرائيليين بالسنة اليهودية الجديدة

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الإمارات يهنئ الإسرائيليين بالسنة اليهودية الجديدة



القدس المحتلة / سما /

​هنأ وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد،  اليهود في إسرائيل والعالم بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بن زايد، باللغة العبرية على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها “بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية، نتمنى لكم ولأحبائكم عاما جيدا وسعيدا”.

وتفاعل عدد من الإسرائيليين مع التغريدة، معربين عن امتنانهم له، فيما عبر مغردون عرب عن استغرابهم من ذلك الفعل.

وتحتفل إسرائيل واليهود في العالم بعيد رأس السنة العبرية في عطلة تمتد منذ الإثنين وحتى الأربعاء.

ومنتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت الإمارات ممثلة في وزير خارجيتها اتفاق تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مجالات شتى بما في ذلك التجارة والاستثمار والطيران والرياضة والسياحة، كما تبادلا السفراء خلال الشهور الأخيرة الماضية.

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