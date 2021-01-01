الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في جنين و يعتقل أفراد عائلات أسرى جلبوع

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم عملية اعتقال لأقرباء لأسرى جلبوع المنتزعين لحريتهم. وقد اعتقل الاحتلال يعقوب نفيعات، والد الأسير مناضل نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق الأسير محمود عارضة من بلدة عرابة، واعتقلت باسم قاسم عارضة، شقيق الأسير محمد قاسم عارضة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدتيّ يعبد وعرابة جنوب جنين هذا الصباح، ويتواجدون وفق مصادر محلية وسط بلدة يعبد بحثاً عن أجهزة تسجيل الكاميرات.

وطوال ساعات فجر اليوم، واصل المئات من جنود الاحتلال حملات التمشيط والدهم في بلدات وقرى عانين والطيبة والعرقة غرب جنين، وكذلك شنت قوات الاحتلال حملات تمشيط أخرى في الجنوب الغربي من جنين من بلدات برطعة حتى يعبد وأم دار وظهر العبد، بحثا عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جليوع.