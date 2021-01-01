الفاخوري: الأيام القادمة حاسمة.. وخطوة استراتيجية مرتقبة لمواجهة هجمة الاحتلال

غزة /سما/

قال مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري، مساء اليوم، إن الهيئة التنظيمية لأسرى حماس اتخذت قرار واضح وقاطع وتتشاور مع باقي التنظيمات حول الخطوة الاستراتيجية المرتقبة لمواجهة هجمة الاحتلال

وأضاف الفاخوري في تصريح صحفي، نحن على بعد أيام معدودة لإعلان الأسرى عن مشروع استراتيجي يشمل كافة السجون لمواجهة هجمة الاحتلال

وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت لاستشعار الخطر الحقيقي اتجاه الأسرى داخل السجون وخطورة الهجمة الحالية التي تختلف عن سابقاتها

وأوضح، ان الاحتلال يحاول رد الاعتبار لكبريائه الذي مزقه الأسرى بعزيمتهم وإصرارهم على الحرية

ودعا مدير مكتب إعلام الاسرى في ختام تصريحاته، كافة أطياف الشعب الفلسطيني لدعم ومناصرة أبنائهم الأسرى أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة وممنهجة