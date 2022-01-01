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الضابطة الجمركية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل ونابلس

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل ونابلس



الخليل /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهة الاختصاص في لجنة السلامة العامة، اليوم الثلاثاء، في محافظة الخليل، 323 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية.

وفي محافظة نابلس، ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهة الاختصاص في لجنة السلامة العامة، نصف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية.

جاء ذلك خلال قيام الجهاز وجهة الاختصاص بالجولات التفقدية والرقابية على المحال التجارية والأسواق في المحافظة؛ للتأكد من سلامة البضائع والسلع.

#جهاز الضابطة الجمركية

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