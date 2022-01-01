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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وزياد النخالة



غزة /سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مهنئًا ومباركًا نجاح الأسرى الأبطال أبناء حركة الجهاد الإسلامي، والمناضل زكريا الزبيدي القائد في كتائب شهداء الأقصى في الحصول على حريتهم رغم أنف الاحتلال، والفرار من معتقلاته المحصنة والمدججة.

وقال هنية خلال الاتصال الهاتفي إن عزيمة هؤلاء الأبطال كانت "أمام قدرة الله ثم إرادتهم وعزيمتهم أوهن من بيت العنكبوت".

وأكد هنية أن ما قام به هؤلاء الأبطال هو صفحة جديدة من صفحات الانتصار لشعبنا الفلسطيني في صراع الإرادات مع هذا المحتل الغاصب.

وعبّر عن إيمانه العميق بأن سلسلة إنجازات شعبنا المتتالية على هذا الاحتلال المجرم ستتواصل وصولًا إلى التحرير الكامل لأرضنا وشعبنا وأسرانا.

وشدد هنية على ضرورة حماية هؤلاء الأبطال، وتوفير الحاضنة الآمنة لهم ليواصلوا مسيرة المقاومة المباركة.

في الوقت ذاته، أكد هنية والنخالة التزامهما بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن باعتبار ذلك على رأس سلم الأولويات.

#حركة حماس #الجهاد الاسلامي #زياد النخالة #اسماعيل هنية

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