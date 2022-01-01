ستفتح نار جهنم.. سرايا القدس بجنين تحذر الاحتلال من المساس بأبطال عملية "انتزاع الحرية"

جنين /سما/

أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي إجراءات انتقامية بحق الأسرى سوف تفتح نار جهنم على المحتل في كل أماكن وجوده.

وأضافت السرايا في مؤتمر صحفي لها في جنين، "نعيش نشوة الانتصار الذي حققه فرسان الحرية بعد أن حطموا أسطورة الاحتلال، ومرغوا أنفه بالتراب".

وحملت الاحتلال مسؤولية أي مساس بالأسرى الستة، مؤكدةً أنها تواكب عن كثب ما يحدث مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وباركت سرايا القدس للأسرى الستة حريتهم، مضيفةً "نحن بإذن الله السند والمعين لهم ولن نتوانى عن الدفاع عنهم".